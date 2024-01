Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii CJ Cluj au anuntat, marti, printr-un comunicat de presa, ca proiectul care vizeaza ”Reabilitarea termica si eficientizarea energetica a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca” a fost selectat spre finantare. “Este o noua reusita care ne bucura si care dovedeste, o data in…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a publicat in data de 26 ianuarie 2024, Ghidul Solicitantului pentru „Investiții in cladirile publice in vederea creșterii eficienței energetice”, apel dedicat Municipiilor.…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala ADR Nord Est a anuntat, luni, ca municipiile din regiune pot accesa, incepand din 30 ianuarie, finantari nerambursabile pentru eficientizarea energetica a cladirilor publice, potrivit Agerpres.Apelul este dedicat unitatilor administrativ teritoriale municipii si parteneriatelor…

- Comisia Europeana va aloca aproape 600 de milioane de euro pentru proiecte de infrastructuri energetice ce contribuie la decarbonizare și la securitatea aprovizionarii. Țara noastra urmeaza sa primeasca 12,77 milioane de euro pentru modernizarea instalației de inmagazinare a gazelor naturale Depomureș.…

- Colegiul Economic Ion Ghica va face obiectul unui amplu proiect de reabilitare, pe doua paliere. Este vorba despre consolidare antiseismica și eficientizare energetica, valoarea totala a investiției fiind de 30 de milioane de lei. Cu detalii despre proiect a venit primarul Municipiului Targoviște, Cristian…

- Reabilitarea și eficientizarea energetica a școlii din satul Lunca Tarnavei, comuna Șona: Licitația de peste 1,5 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Reabilitarea și eficientizarea energetica a școlii din satul Lunca Tarnavei, comuna Șona: Licitația de peste 1,5 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria…

- Reabilitarea și eficientizarea energetica a școlii din Craciunelu de Jos: Licitația de aproape 1,5 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Reabilitarea și eficientizarea energetica a școlii din Craciunelu de Jos: Licitația de aproape 1,5 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Craciunelu de Jos a…

- Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari in cadrul proiectului „Renovare energetica moderata a cladirilor publice – Colegiul Național Horea Cloșca și Crișa din Municipiul Alba Iulia”. Valoarea totala estimata a contractului…