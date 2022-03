Stiri pe aceeasi tema

- „Sferturile" campionatului romano-maghiar de hochei pe gheața, Erste Liga, se desfașoara in sistemul „cel mai bun din șapte partide", iar marți, 8 martie, au avut loc meciurile 4 din intalnirile: Corona Brașov Wolves – Hockey Klub Gheorgheni 1-2, la general 0-4, scor cu care harghitenii (FOTO) s-au…

- Calatoria refugiaților ucraineni care pleaca din Romania spre Ungaria cu trenul este gratuita, in urma discuțiilor de aseara dintre CFR Calatori și compania ungara MAV-START. CFR Calatori va emite biletului gratuit pana la frontiera, iar operatorul din țara vecina mai departe pe teritoriul Ungariei…

- Relaxarile dupa pandemie permit mai multa mobilitate și aduc cu sine și solicitari de transport aerian spre și dinspre Tg. Mureș. Prima destinație inclusa de Aeroportul Transilvania este chiar vineri, 25 februarie, catre Munchen. Urmeaza luna viitoare Londra, iar in aprilie atat Budapesta cat și cursele…

- Echipa de handbal masculin a clubului Minaur s-a calificat in sferturile de finala ale EHF European Cup pentru al doilea an consecutiv. CS Minaur este singurul club din cupele europene care are concomitent doua echipe calificate in sferturile de finala și e un motiv de mandrie pentru noi. Sferturile…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a remizat duminica, pe teren propriu, cu formatia Team Esbjerg, scor 29-29 (15-16), si a incheiat grupa A pe locul 5. Neagu a trecut pe primul loc in topul marcatoarelor Ligii Campionilor. In faza play-off, pentru calificare in sferturi, CSM va intalni…

- Hochei Klub Gheorgheni a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-3, dupa prelungiri, pe MAC Ujbuda, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheața. Tot sambata ar fi trebuit sa aiba loc partidele dintre Sport Club Miercurea Ciuc și Uni Gyor, respectiv Corona Brașov-DEAC Debrecin. Echipele…

- Gruparea covasneana și-a asigurat prezența la turneul Final Four al Cupei Romaniei la baschet feminin, dupa ce a caștigat, joi, și cel de-al doilea meci din sferturi cu Olimpia CSU Brașov, scor 115-55. Sepsi se impusese și in primul meci, disputat marți tot la Sf.Gheorghe, cu 125-46. In celelalte partide…

- Duminica, 26 decembrie, in Erste Liga de hochei pe gheața se va disputa un singur meci, intre echipe din Ungaria. DEAC Debrecen va primi, de la ora 20:00, vizita și replica gruparii de pe poziția a treia, UTE Budapest. In fruntea clasamentului se afla Sport Club Csikszereda (cu 59 de puncte), urmata…