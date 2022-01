Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a reacționat marți in urma acuzațiilor de plagiat care i s-au adus intr-o investigație realizata de jurnalista Emilia Șercan. “Ca urmare a interesului manifestat public fața de teza de doctorat „Dimensiunea angajarii armatei Romaniei in operațiuni intrunite multinaționale”, pe…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți, 18 ianuarie, intr-o precizare de presa, ca a cerut Comisiei de Etica a Universitatii Nationale de Aparare „Carol I” (UNAp) sa ii verifice teza de doctorat, susținuta in 2003, dupa ce PressOne a scris ca șeful Executivului a plagiat in cel puțin 42 de pagini din…