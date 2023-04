”Salut acordul provizoriu la care a ajuns Comisia Europeana cu cele cinci state afectate de situatia cerealelor din Ucraina, printre care si Romania. Masurile convenite demonstreaza ca abordarea Romaniei de a avea o pozitie strict europeana, cu evitarea oricaror excese unilaterale, a fost una corecta si echilibrata si ca, astfel, le vom putea garanta fermierilor romani mai mult sprijin decat daca am fi procedat individual”, a scris premierul pe Facebook. El precizeaza ca, in mod concret, acest acord prevede un nou pachet de sustinere in valoare de 100 de milioane de euro pentru fermierii afectati…