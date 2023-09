Stiri pe aceeasi tema

- “In ultima perioada de timp se discuta despre masurile pe care trebuie sa le luam in ceea ce priveste asigurarea stabilitatii fiscal-bugetare. Toate aceste chestiuni sunt asumate astfel incat sa putem sa mentinem reprezentarea pentru ceea ce inseamna national in Partidul National Liberal, adica sa sustinem…

- Nicolae Ciuca, presedintele PNL, a declarat, la lansarea The Tax Institute, primul think tank de fiscalitate din Romania, ca investitiile straine sunt extrem de importante, insa, in acelasi timp, "sa nu uitam de capitalul romanesc, de mediul de afaceri di

- Marcel Bolos a prezentat, luni seara, la Digi 24, masuri fiscal-bugetare discutate in coalitie, pe multe dintre ele ajungandu-se la un acord de principiu. ”Am discutat si masuri, dar unele sunt astazi – cum s-a anuntat la nivelul PNL – principiile cu care se lucreaza pe masurile fiscal bugetare. Acolo,…

- Nicolae Ciuca a anunțat miercuri, ca a avut o intalnire cruciala cu reprezentanții Confederației Patronale "Concordia" și ai Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

- Mediul de afaceri dorește un cadru fiscal predictibil și echilibrat, spune fostul premier Nicolae Ciuca, dupa o intalnire cu reprezentanții Confederației Patronale ”Concordia” și ai Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania.„Am avut, astazi, o intalnire cu reprezentanții…

- Astazi, la Slanic Moldova, ministrul mediului din Romania, Mircea Fechet, a subliniat importanța consolidarii cooperarii dintre Romania și Republica Moldova, precum și sprijinul acordat Republicii Moldova in realizarea reformelor esențiale. Aceste obiective sunt prioritați pentru Partidul Național Liberal.…

- Șeful Camerei Deputaților, Nicolae Ciuca, a participat la inaugurarea podului de la Braila, ea mai mare investiție de infrastructura din ultimii 30 de ani. Este cel mai complex și cel mai important proiect romanesc de infrastructura de dupa 1989. A ieșit un lucru trainic. Mulțumim sprijinului european…