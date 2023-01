Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca promite sa aloce fonduri pentru Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi, dupa ce s-a intalnit cu medicul Sidonia Susanu, coordonatorul Compartimentului de Chirurgie Plastica, Reconstructiva si Arsi din cadrul unitatii medicale, care in decembrie a condus o echipa ce a reusit…

- Prezent la Iasi cu ocazia zilei de 24 Ianuarie, premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu dr. Sidonia Susanu, coordonatorul Compartimentului de Chirurgie Plastica, Reconstructiva si Arsi din cadrul Spitalului de Copii din Iasi.

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, marti, la Iasi, cu doctorul Sidonia Susanu, coordonatorul Compartimentului de Chirurgie Plastica, Reconstructiva si Arsi din cadrul Spitalului de Copii "Sfanta Maria" din Iasi, seful Executivului anuntand ca se va implica personal pentru ca Guvernul sa asigure…

- Premierul Ciuca s-a intalnit cu doctorul Sidonia Susanu, coordonatorul Compartimentului de Chirurgie Plastica, Reconstructiva si Arsi de la Iasi: Ma voi implica personal sa asiguram finantarea si dotarea Spitalului de Copii "Sfanta Maria" din Iasi Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, marti, la Iasi,…

- Finalul de an vine cu vesti extraordinare de la Iasi, acolo unde Alexia a facut primii pasi. Tanara a fost supusa mai multor operatii complexe in ultimele saptamani si are din nou ambele brate. Acestea i-au fost amputate dupa cumplitul accident de autocar de la Pascani. Mama tinerei a postat fotografii…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reușit o adevarata minute, iar acum o adolescenta va putea sa duca o viața normala. Din fericire, mainile Alexiei, fata ranita grav in accidentul de la Pascani, in care un autocar cu 35 de persoane la bord s-a rasturnat,…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ”Sfanta Maria” din Iasi i-au salvat ambele maini unei fete care a fost grav ranita in accidentul de la Pascani, in care un autocar cu 35 de persoane la bord s-a rasturnat. Alexia va fi supusa si altor operatii si va avea nevoie de un program intens…

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata, scrie Agerpres.…