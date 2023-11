Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Dacian Ciolos a declarat miercuri, la Strasbourg, ca este interesat de o candidatura in alegerile prezidentiale si ca i se pare ca rolul presedintelui in urmatorii ani va fi unul cheie, atat in interior, cat si la nivel european, unde urmeaza sa se ia decizii care vor influenta pe termen…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca „singura rugaminte” a presedintelui Volodimir Zelenski a fost ca Romania sa ajute Ucraina la fel cum a facut-o si pana acum. „O singura rugaminte a avut presedintele Zelenski: sa ajutam Ucraina cum am facut-o si pana acum. Si, dupa cum vedeti, exista deja…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca Guvernul va creste masiv amenzile, va confisca pe scara larga bunurile provenite din evaziune si va impozita cu 70% tot ce inseamna avere ilicita, informeaza AGERPRES . „Cu totii vrem un sistem de sanatate puternic si accesibil tuturor. Cu totii vrem un sistem…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca va cere ministrilor Agriculturii si Economiei un ordin comun ca pe o perioada de 30 de zile sa se prelungeasca interdictia importului de cereale ucrainene, el aratand ca asteapta de la premierul Ucrainei o propunere de licentiere, dupa ce Comisia Europeana…

- ”In primul si in primul rand a fost o discutie pec care am avut-o si sambata si duminica, cu premierul Ucrainei si cu Comisia. Ati vazut, Comisia a solicitat sa se vina cu un sistem de licentiere in ceea ce priveste exportul de cereale in statele din UE, un lucru pe care l-am solicitat si eu si colegul…

- Autoritatile de la Kiev au avertizat marti ca ar putea demara o procedura de arbitraj international ca raspuns la restrictiile impuse exporturilor sale de cereale, dupa ce Polonia a anuntat ca va continua sa blocheze importurile de cereale din Ucraina, chiar daca Bruxelles-ul va ridica interdictiile…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a subliniat marti ca Romania nu are probleme de incapacitate de plata si a spus ca prin afirmatiile sale a dorit sa atraga atentia asupra dificultatilor financiare cu care se poate confrunta tara noastra, in cazul in care nu sunt implementate masuri de combatere a…