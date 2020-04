Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a participat miercuri, 15 aprilie, prin sistem de video conferinta, la reuniunea Consiliului Nord Atlantic in formatul ministrilor apararii, convocata de Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, avand ca tema principala implicatiile crizei COVID…

- Romania obține de la Comisia Europeana un ajutor de 3,3 mld. euro, pentru susținerea IMM-urilor, in perioada crizei generate de pandemie Comisia Europeana a aprobat sambata o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), ce vizeaza sustinerea intreprinderilor…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea a solicitat Ministrului Sanatatii informații privind lipsa de stocuri de materiale si echipamente medicale specifice si cine se face vinovat de ignorarea semnalelor de alarma emise de specialisti in contextul pandemiei globale.„In contextul actualei pandemii COVID-19,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat duminica, in mesajul sau transmis cu prilejul Zilei NATO, ca Alianta Nord-Atlantica are un rol important in raspunsul la criza generata de COVID-19. "In aceste momente de cumpana, este mai important ca oricand sa ne gandim la unitate,…

- Achizitorii publici din statele membre ale Uniunii Europene (UE) au la dispozitie solutii flexibile pentru satisfacerea rapida a unor nevoi urgente, cum ar fi achizitionarea de echipamente individuale de protectie, de medicamente si de ventilatoare, pentru a le furniza celor care au nevoie de acestea…

- Josep Borrell, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, a indemnat vineri imigrantii extracomunitari aflati in Turcia sa nu mearga la frontierele cu Grecia, Bulgaria ori Republica Cipru, pentru a evita situatiile "periculoase", anunța MEDIAFAX."Nu…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a participat, miercuri si joi, la Reuniunea informala a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene care a avut loc la Zagreb, context in care a reconfirmat sprijinul Romaniei pentru angajamentele UE in Balcani, in regiunea central-sudica…

- Germania și-ar putea evacua toți cetațeniistabiliți in China din cauza amenințarii reprezentate de coronavirus, spuneministrul de externe german Heiko Maas, citat de publicația deutschewelle. Astfel, Germania planuiește sa se alature altor state vestice care iau in considerare evacuarea cetațenilor…