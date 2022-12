Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depus, joi, la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica memorandumul initial privind accederea tarii noastre la OCDE. Premierul Nicolae Ciuca, aflat in vizita de lucru la Paris, i-a inmanat, la sediul organizatiei, secretarului general al OCDE, Mathias Cormann, memorandumul.

- Deși au trecut cateva zile de cand premierul ungar viktor Orban a aparut la gat cu un fular cu „Ungaria Mare”, abia acum a reacționat și șeful Executivului de la București. „Nu trebuie sa intram in jocul acesta” – spune Ciuca și considera ca trebuie sa respectam, in continuare, buna conviețuire cu vecinii…

- Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), care grupeaza principalele țari dezvoltate din lumea occidentala, preconizeaza o incetinire semnificativa a creșterii economice mondiale in 2023. Dar se așteapta o revenire in 2024. Creșterea economica mondiala va incetini de la 3,1% in 2022…

- Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - La Palatul Victoria va avea loc în aceasta dimineața o dezbatere privind capacitatea de inovare a României, eveniment organizat în marja misiunii de lucru a OCDE…

- Ministerul Finanțelor (MF) a elaborat, in parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Strategia naționala pentru dezvoltarea pieței de capital din Romania pentru perioada 2022-2026, iar acum proiectul a fost publicat spre consultare la rubrica Transparența Decizionala. “Scopul primordial…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri, cu prim-ministrul sud-coreean Han Duck-soo, prilej cu care demnitarul roman a solicitat sprijin pentru aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si i-a adresat omologului sau invitatia de a efectua o vizita oficiala in Romania,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul bilantului Directiei Nationale Anticoruptie, ca fiecare pas realizat in combaterea coruptiei la toate nivelurile ne aduce mai aproape de incheierea MCV, de aderarea la spatiul Schengen si la OCDE. Seful statului a aratat ca lupta impotriva…

- EximBank participa la redactarea Memorandumului Initial pentru procesul de aderare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), fiind singura institutie financiara specializata, cu rol de promovare a exportului, in concordanta cu standardele Acordului OCDE privind creditele…