- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, in cadrul Conferintei Europene a presedintilor de parlamente din statele membre ale Consiliului Europei, care are loc la Dublin, ca populismul afecteaza democratia si pune in pericol drepturile civile ale tuturor. Nicolae Ciuca a citit un discurs…

- Nicolae Ciuca pleaca in 'misiune' la Dublin: cu cine se intalnește președintele Senatului!Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, va participa maine și vineri, la Dublin, la Conferința Europeana a președinților de parlamente din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, informeaza Rador Radio…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, va participa la Conferința Europeana a președinților de Parlamente din cele 46 de state membre ale Consiliului European. Liderul PNL a spus ca printre temele Conferinței se regasesc: consecințele razboiului din Ucraina, rolul parlamentelor naționale in reconstrucția…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca au fost gasite solutii pentru gestionarea exporturilor cerealelor ucrainene. Este vorba despre crearea unui sistem de autorizare, astfel incat sa nu fie afectati fermierii din Romania, a explicat Iohannis. El a avut o intalnire cu presedintele Ucrainei,…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, i-a cerut premierului Ucrainei, Denys Shmyhal, ca statul ucrainean sa respecte drepturile etnicilor romani, astfel incat romanii din Ucraina sa beneficieze exact de aceleași drepturi și libertați de care se bucura membrii minoritații ucrainene din Romania. “Vizita…

- Pilotii ucraineni au inceput sa se antreneze pe avioane de lupta F-16, a declarat sambata ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov intr-un interviu acordat presei ucrainene, transmite CNN. „Antrenamentul (pe avioanele F-16) a inceput”, a declarat Reznikov. Ingineri si tehnicieni ucraineni se…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut, joi, o intrevedere cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat, printre altele, despre cum ” putem sprijini, in continuare, Ucraina și Republica Moldova”. „Am avut astazi (joi –…

