- Nicolae Ciuca iși asuma sa candideze la alegerile prezidențiale. Anunțul a fost facut in reuniunea PNL de la Sinaia, potrivit unor surse politice. In aceeași ședința insa a fost prezentat și un sondaj, in care partidul nu ar obține mai mult de 19% la alegeri. Elena Crangașu, jurnalist Digi24: Liberalii…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, vineri, in ședința conducerii PNL ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Liberalii s-au reunit vineri la Sinaia in ședința Biroului Politic Național. Ei urmeaza sa decida daca merg pe liste comune cu PSD sau pe liste separate la cele patru…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca a spus mereu ca PNL are un candidat in orice moment la prezidentiale, si anume presedintele Nicolae Ciuca, el precizand ca ”seriozitatea de care e nevoie in momentul de fata in politica romaneasca poata numele acestuia si este garantia stabilitatii.Ionut…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat, luni, ca, in acest moment, daca doreste sa candideze, liderul partidului, Nicolae Ciuca, este persoana potrivita pentru a-i reprezenta pe liberali la alegerile prezidentiale. „Exista o cutuma extrem de clara ca presedintele PNL este cel care are prioritate…

- Sondaj SOCIOPOL: George Simion și Marcel Ciolacu ar intra in turul doi al alegerilor prezidențiale. Nicolae Ciuca, departe de primii doi candidațiGeorge Simion și Marcel Ciolacu ar intra in turul doi al alegerilor prezidențiale, potrivit unui sondaj realizat de SOCIOPOL. Daca duminica viitoare ar…

- „Discuții cu Partidul Social Democrat exista pentru ca suntem la guvernare impreuna. Orice evoluție politica viitoare trebuie sa depinda de rezultatele guvernarii. Orice opțiune politica ramane deschisa. Discutam de un proiect care trebuie sa se concretizeze in ceea ce așteapta electoratul de la noi.Nu…

- “Astazi, cand comemoram, la Panteonul Motilor de la Tebea, pe unul dintre cele mai puternice simboluri romanesti ale luptei pentru identitatea noastra, mi-as dori sa ne asumam, impreuna, un tel comun: sa ducem Romania mai in fata, acolo unde merita, intre marile state ale Europei. Este o realitate…