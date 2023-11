Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri seara, la Digi24, in cadrul emisiunii „LIVE”, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ca „nu a fost de acord cu limitarea plaților cash inca de la inceput”, adaugand ca știa care este infrastructura de bancomate din țara. El a mai spus ca masura…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, intrebat vineri, la Sinaia, daca partidul ar putea iesi pe locul trei la alegerile din 2024, dupa PSD si AUR, ca liberalii intra in competitia electorala doar cu obiectivul de a castiga alegerile si, in general, in orice tip de competitie ai intra, participi…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca a spus mereu ca PNL are un candidat in orice moment la prezidentiale, si anume presedintele Nicolae Ciuca, el precizand ca ”seriozitatea de care e nevoie in momentul de fata in politica romaneasca poata numele acestuia si este garantia stabilitatii.…

- Nicolae Ciuca, mesaj pentru liberali: 'Trebuie sa nu ne uitm la ce fac altii, trebuie sa ne uitam la ce facem noi'Presedintele PNL, Nicilae Ciuca, afirma, joi seara, ca are foarte mare incredere in capacitatea PNL si a oamenilor sai, dar, pentru a onora istoria PNL, trebuie sa se munceasca si sa se…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a facut acuzații șocante, marți, chiar in timpul vizitei lui Volodimir Zelenski la Cotroceni, cu cateva ore inainte ca președintele ucrainean sa vina in Parlament, la intalnirea oficiala cu președinții romani ai celor doua camere, Nicolae Ciuca și Alfred Simonis. Simonis a declarat…

- Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca și Alfred Simonis sunt doar cațiva dintre oamenii politice pe care ii va intalni președintele Ucrainei in vizita sa in Romania. Vizita este programata sa aiba loc maine și va dura o zi. De asemenea, Volodimir Zelenski va avea și un discurs in fața plenului…

- In ciuda importanței BRICS in planul internațional și a rolului important pe care aceste cinci țari il joaca in economia mondiala, liderii ruși și chinezi nu au fost prezenți fizic la eveniment. Acest fapt a atras atenția intregii lumi și a generat multe speculații cu privire la motivul pentru care…

- Ucraina a condamnat luni ceea ce a numit actiuni "provocatoare" ale Rusiei si a cerut contramasuri decisive ale comunitatii internationale, la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca una dintre navele sale de razboi a tras focuri de avertizare asupra unui vas de marfa in Marea Neagra, informeaza Reuters,…