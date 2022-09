Stiri pe aceeasi tema

- "Execuția bugetara este o radiografie corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase luni: - Romania iși respecta angajamentul de reducere a deficitului public, acesta fiind pe primele șase luni 1,71% din PIB (fața de 2,86%, cat era in aceeași perioada din 2021). - Așa…

- "Execuția bugetara este o radiografie corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase luni: - Romania iși respecta angajamentul de reducere a deficitului public, acesta fiind pe primele șase luni 1,71% din PIB (fața de 2,86%, cat era in aceeași perioada din 2021). - Așa…

- „Este gata rectificarea. Asteptam sa inchidem intai zona cu energia. Nu poti da rectificarea chiar daca e pozitiva, pana nu ai legislatia secundara pe energie. Sunt ferm convins ca vom avea un buget foarte bun. Nu arata rau cifrele. M-am uitat si la finante si la incasari. Trebuie vazuta o abordare…

- Premierul și președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a declarat ca Romania iși respecta angajamentul de reducere a deficitului public. Nicolae Ciuca aaratat ca execuția bugetara este o radiografie corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase luni ale ...

- ”Executia bugetara este o radiografie corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase luni”, a scris, miercuri, pe Facebook, liderul PNL. Nicolae Ciuca afirma ca Romania isi respecta angajamentul de reducere a deficitului public, acesta fiind pe primele sase luni 1,71% din…

- Premierul Nicolae Ciuca a greșit din nou miercuri cifrele cand a prezentat execuția financiara pe primele șase luni. Ciuca a spus ca deficitul bugetar la 6 luni a ajuns la 1,71%, in scadere cu 1,25% fața de 2,86% in 2021. Premierul a fost apoi corectat de ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, care a subliniat…

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…

- ”La inceputul lunii iulie, la evaluarea ministrilor sai, premierul Nicolae Ciuca a subliniat faptul ca Romania are cel mai mare buget alocat investitiilor din ultimii 32 de ani. Doar ca, din analiza PMP, bazata pe cifrele prezentate de Institutul National de Statistica (INS) se poate constata ca, pana…