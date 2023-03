Ciucă, Grindeanu, Cîțu, Firea, Simioane, de ce n-ați cumpărat Enel? Avem și firme, avem și bani! Iubirea de țara, patriotismul, națiunea, poporul și alte astfel de concepte sunt expresii vagi și chinuite in fel și chip cu prilejul diverselor zile ale calendarului sau la anumite fixari ale spațiului istoric. Cand e vorba de acțiune, nu facem nimic. Naționalizarea e noua dar și vechea marota a celor cu sufletul patruns adanc in seva patriei. Sa reintoarcem la avutul obștesc toate vanzarile date strainilor de neam și țara și care fac profituri uriașe pe seama saraciei patriei și din care se infrupta grofi austrieci, imperialiști occidentali și alte exemplare ale capitalismului globalist. Dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

