Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, considera ca fiecare cetatean ar trebui sa se informeze si apoi sa ia decizia sa se vaccineze, datoria autoritatilor fiind de a asigura toate conditiile pentru derularea campaniei de imunizare impotriva COVID-19. “Am venit astazi aici pentru ca, din analizele…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a spus ca din 4 mai se va incerca un proiect-pilot prin care oricine dorește se poate vaccina in cele 11 spitale militare din țara, non-stop. Nicolae Ciuca a declarat, la...

- Spitalele militare, deschise NON-STOP pentru vaccinare anti-COVID. Ministrul Apararii: „Nu este nevoie de programare” Nicolae Ciuca spera sa creasca numarul romanilor imunizați și va incepe un proiect-pilot din 4 mai prin care in spitalele militare se va putea face vaccinare la orice ora, fara programare.…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a spus ca din 4 mai se va incerca un proiect-pilot prin care oricine dorește se poate vaccina in cele 11 spitale militare din țara, non-stop. Nicolae Ciuca a declarat, la Digi 24, ca proiectul de vaccinare non-stop in spitalele militare va dura o saptamana.…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, ca are "toleranta zero" fata de persoanele din MApN care nu respecta legea, referindu-se la recentul caz al fostului director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe. "Din momentul in care directorul…

- Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, a postat, marți seara, pe Facebook mai multe fotografii printre care și una in care apar mai multe parole de acces la o videoconferința, la un laptop, dar și la o adresa de e-mail. Nicolae Ciuca a postat mai multe fotografii in care relata ca impreuna cu…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a postat marti seara pe Facebook mai multe fotografii printre care si una in care apar mai multe parole, respectiv de acces la o videoconferinta, la un laptop, dar si la o adresa de e-mail.

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a postat marti seara pe Facebook mai multe fotografii printre care si una in care apar mai multe parole, respectiv de acces la o videoconferinta, la un laptop, dar si la o adresa de e-mail.la un laptop, dar si la o adresa de e-mail.