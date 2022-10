Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, de Ziua Armatei Romane un mesaj. In cadrul acestuia, Ciuca a subliniat ca importanta capacitatii defensive este mai evidenta ca oricand in aceasta perioada, in care agresiunea militara iresponsabila a Rusiei asupra Ucrainei ameninta securitatea in regiune si…

- Premierul Nicolae Ciuca, devenit și ministru interimar al Apararii, a transmis un mesaj de Ziua Armatei Romane. El spune ca are incredere in capacitatea Armatei Romane de a raspunde exigențelor defensive și de securitate actuale și amintește ca Romania are cea de-a 11-a forța militara a Uniunii Europene…

- Premierul Ciuca, intrebat daca il remaniaza pe ministrul Apararii, Vasile Dincu pentru declarația despre necesitatea negocierilor Ucraina – Rusia, a precizat ca: Nu e opinia guvernului, va trebui sa tranșam foarte clar acest aspect. Premierul Nicolae Ciuca, aflat in vizita de lucru la uzina de la Mioveni,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, vineri, ca 4 milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat porturile romanesti, de la inceputul invaziei rusesti. Premierul a transmis, in cadrul a celei de-a sasea editie a Bucharest Security Conference, ca ”solidaritatea cu Ucraina a reprezentat o prioritate…

- Avioanele de lupta Gripen ale Fortelor Armate din Ungaria au fost alertate din cauza unei aeronave de tip C-130, inmatriculata in SUA, care se indrepta dinspre Romania spre Germania, a declarat pentru MTI Ministerul ungar al Apararii. Centrul Comun de Operatiuni Aeriene al NATO a ordonat miercuri, la…

- Rusia va raspunde „in mod adecvat” deciziei Bucurestiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei Rusiei, a comentat reprezentanta oficiala a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform declaratiilor difuzate sambata si citate de agentia oficiala de presa TASS. „Desigur, vom…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, pe tema acordarii unui ajutor umanitar extern de urgenta autoritatilor din Franta, in urma unor consultari cu presedintele Klaus Iohannis, transmite Guvernul. La finalul sedintei, secretarul de stat Raed Arafat a…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, joi, cu prilejul Zilei Ambulantei din Romania, ca, asa cum s-a angajat prin Programul de Guvernare, Guvernul va majora de la an la an finantarea publica a sectorului de sanatate cu cel putin 0,5% din PIB, pentru a ne apropia de media europeana. „Ii sarbatorim astazi…