Ciucă: Am finalizat o rundă consistentă de negocieri, am stabilit…

Premierul propus de PNL in coalitia PNL-PSD si UDMR, Nicolae Ciuca a declarat, joi, dupa cateva ore de negocieri, ca s-a stabilit procentul de 7% pentru investitii, in bugetul pe anul viitor, care va fi prevazut in programul de guvernare.