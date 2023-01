”Incepem anul 2023 cu incredere si optimism ca am facut anul trecut tot ceea ce a depins de noi pentru a face fata efectelor crizelor suprapuse pe care si cetatenii Romaniei le-au resimtit si pentru a fi pregatiti, prin deciziile pe care le-am luat, sa facem fata provocarilor si in perioada urmatoare. Vom continua cu aceeasi energie pentru a consolida ceea ce am realizat anul trecut, in care am avut o executie bugetara buna, am reusit sa ne incadram in tintele de deficit, iar Romania a inregistrat o crestere economica pe care nimeni nu o previziona, mai ales dupa izbucnirea razboiului din Ucraina…