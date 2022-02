Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va continua sa sustina trendul de redresare economica post pandemie. S a discutat despre dezvoltarea infrastructurii de cale ferata, portuara si rutiera Premierul Nicolae Ionel Ciuca a avut vineri, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu reprezentantii antreprenorilor romani din cadrul…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu reprezentantii Aliantei pentru Turism, discutiile fiind axate pe masurile guvernamentale de sustinere a industriei HORECA, solutionarea dificultatilor legate de asigurarea fortei de munca in acest sector, predictibilitatea…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu reprezentantii Aliantei pentru Turism, discutiile fiind axate pe masurile guvernamentale de sustinere a industriei HORECA, solutionarea dificultatilor legate de asigurarea fortei de munca in acest

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii Aliantei pentru Turism, parte a dialogului Guvernului cu mediul economic, potrivit Guvernului Romaniei.Discutiile au fost axate asupra masurilor guvernamentale de sustinere a industriei HoReCa, solutionarea dificultatilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a participat, joi, la Palatul Victoria, la reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, printre temele abordate fiind creștereaa prețurilor la energie și gaze naturale. „Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a prezentat noul set de masuri analizate pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, in cadrul prezentarii Raportului ”Educatia privind schimbarile climatice si mediul in scoli sustenabile”, ca Romania are la dispozitie aproximativ 12 miliarde de euro, pentru combaterea schimbarilor climatice. ”Europenii, in special tinerii, sunt foarte ingrijorati…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut o intrevedere, luni cu CEO al companiei OMV Petrom, Christina Verchere, informeaza Guvernul. Reprezentantii OMV Petrom au prezentat planul de dezvoltare a investitiilor in Romania pentru orizontul 2030, in acord cu obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect…

- Discuțiile ar viza și Certificatul verde pentru acces in biserici și celelalte unitați de cult, punandu-se in discuție inclusiv varinata ca accesul in lacașele de cult sa se faca in baza certificatului verde.Intalnirea are loc la Templul Coral – cel mai mare lacaș de cult mozaic din București, iar la…