City managerul din Sinaia, Marian Panait, a avut ”musafiri” o ursoaica și puiul ei, luni seara, pe terasa locuinței in care se afla. ”Senzația de ursoaica cu pui la ușa ta crește pulsul. Imi sunt tare dragi dar nu așa”, a scris Marian Panait intr-un mesaj pe Facebook, prin care a semnalat apariția la ceas de seara. City managerul a anunțat ca a sunat la 112 și le-a mulțumit jandarmilor și polițiștilor. ”Au venit la ceas de seara tocmai cand ma pregateam de un curs. Am crezut ca Panda calca mai apasat. Eram in apel cu @vlad_oprea_s cand am zis ..”stai ca am urși pe terasa”. URSULEȚII MEI. Acum…