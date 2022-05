Stiri pe aceeasi tema

- Liderii locali din Iasi ai PNL, USR si PMP au afectat nu doar imaginea judetului si a municipiului resedinta, dar au compromis totodata si sansele de dezvoltare pe termen scurt. Iasul se afla, probabil, in cea mai ingrata situatie la nivel national, in cea mai „neagra" perioada a sa din punct de vedere…

- Urmariți pas cu pas! Activitatea polițiștilor locali va fi monitorizata prin sisteme GPS. Polițiștii locali vor avea o activitate mult mai intensa pe strazile municipiului Lugoj, dupa ce administrația a achiziționat stații cu sistem GPS, pentru a-i monitoriza.

- Scandalul de la sediul PMP Iasi continua: barbatul agresat vrea sa obtina un ordin de restrictie care sa-l forteze pe fostul deputat Movila sa nu se mai apropie de el. Acesta a fost ieri la avocat pentru a initia demersurile. Opinia publica a reactionat nefavorabil la gestul lui Movila, iar consilierii…

- PSD Iasi critica dur recentele evenimente si actiuni derulate in sediul PMP Iasi. Violenta fizica nu isi are locul in niciun context. Cu atat mai grav este faptul ca Petru Movila, fostul presedinte al PMP Iasi, reprezinta Iasul, fiind numit in functia de manager public chiar de primarul PNL Mihai Chirica.…

- Unul dintre cei care au dat cu subsemnatul la DIICOT in dosarele ce graviteaza in jurul primarului Iasului este si un fost angajat al Primariei Iasi. Acesta a povestit in detaliu atmosfera tensionata din institutie in ceea ce priveste urbanismul. Denuntul a fost facut vara trecuta. In declaratia data,…

- Gheorghe Chescu, omul de afaceri supranumit si "Jupanul Tatarasiului", pare sa fi dus de nas un oras intreg, in complicitate cu edilii, timp de mai multi ani. In ultima perioada, numele omului de afaceri cu multiple afaceri in Tatarasi a fost asociat cu cel al unor apropiati ai primarului Mihai Chirica…

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Informații și Securitate au descins in aceste momente in biroul vicepreședintelui CSJ, Tamara Chișca-Doneva. Totodata, perchezițiile au loc și la domiciliul judecatoarei, transmite Noi.md cu referire la Deschide.md. De menționat ca astazi Consiliul…