- Cresterea preturilor la politele RCA este mare si depașește rata inflatiei, iar aceasta este o zona la care o sa ne uitam in continuare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. Consiliul Concureței a anunțat, ieri, ca a amendat Volvo Romania…

- Unii romani platesc asigurari auto RCA și cu 40% mai scumpe comparativ cu finalul anului trecut, daca iși incheie acum o polița, releva datele analizate de Economedia. Scumpirile vin dupa ce in acest an a fost declarat oficial falimentul City Insurance, cel mai mare asigurator auto de pe piața, care…

- Cei 3 milioane de clienți Enel, care a anunțat marți ca va parasi anul viitor piața autohtona de energie , urmeaza, cel puțin la nivel teoretic, sa fie preluați de companiile care vor cumpara operațiunile din Romania ale grupului italian, prin urmare ar trebuie sa fie un transfer silențios al contractelor…

- Enel SpA intentioneaza sa vanda active in valoare de 21 de miliarde de euro (21,51 miliarde de dolari) pentru a-si reduce datoria neta, urmand sa se concentreze pe prezenta sa in sase tari, conform strategiei actualizate a celei mai mari companii italiene de utilitati prezentate marti, transmite Reuters.…

- Informațiile cum ca Enel se retrge din Romania fac valva in acest moment. Dar, deși este certa aceasta mutare, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, spune ca „Nu este o tragedie in sine”. Documentul care a incins spiritele și plecarea Enel din Romania Așa cum scriam aici, intr-un document…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la 8,16- pe an, de la 8,19- pe an, joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02- pe an.…

- „Am publicat niste grafice legate de prețuri. Daca plateai rata la credit pana in 900 de lei, acum ai rata dubla, ba chiar uneori cu 120% mai mare. De asemenea romanii platesc facturi de 4 ori mai mari, pnetur mancare dau cu pana la de 3,5 mai mult, de 3,8 ori mai mult pentru medicamente și de 2,5 ori…

- Consiliul Concurentei investigheaza daca bancile s-au inteles intre ele pentru a stabili indicele ROBOR, insa nimeni nu trebuie considerat vinovat pana nu se dovedeste acest lucru, a afirmat, marti, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. Marti, surse apropiate situatiei au declarat,…