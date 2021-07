Premierul Florin Citu a declarat, luni, in contextul punctului de vedere al Comisiei de la Venetia in cazul Sectiei speciale, ca sustine varianta aprobata in Guvern si ca este datoria Ministerului Justitiei si a Parlamentului sa definitiveze procedura de desfiintare a SIIJ. "Guvernul a eliminat aceasta Sectie speciala. Este clar ca criticile au venit si din interiorul sistemului si de la Comisia de la Venetia. Acum este datoria Ministerului Justitiei si a Parlamentului sa definitiveze aceasta procedura. Guvernul a facut totul. (...) Este decizia coalitiei. Eu am propus. Varianta pe care o sustin…