Cîțu: Vaccinul ne va ajuta să limităm și să eradicăm pandemia Aparitia vaccinului, livrarea si distribuirea intr-un timp record vor ajuta la limitarea si la eradicarea pandemiei intr-o perioada cat mai scurta, a declarat, sambata, premierul Florin Citu. “Astazi (sambata n.r.) am primit primele doze din vaccin. Campania de vaccinare incepe in acelasi timp in Romania ca in Europa. S-a muncit foarte mult si am reusit sa avem totul pus la punct ca sa incepem in aceeasi zi cand incepe in toata Europa campania de vaccinare. Este un moment important, il asteptam de un an de zile, din momentul in care am aflat de aceasta pandemie, iar aparitia vaccinului, livrarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

