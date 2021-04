Stiri pe aceeasi tema

- Romania este reprezentata de noua companii și doua institute in cadrul grupului de lucru al Comisiei Europene pentru creșterea producției de vaccinuri impotriva COVID-19, anunța premierul Florin...

- Premierul Florin Citu afirma ca, in cursul zilei de joi, a discutat in detaliu cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, despre Mecanismul privind Statul de Drept si Raportul pentru Romania, iar CE sustine eliminarea MCV la finalul acestui an. "Vesti bune pentru Romania! Comisia…

- Premierul Florin Citu venit, miercuri, cu noi precizari legate de propunerea Comisiei Europene cu privire la existența unei adeverințe electronice verde care sa faciliteze libera circulatie in interiorul UE in perioada pandemiei: „Astfel de forme au existat si anul trecut. Nu e vorba de un pasaport…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Romania s-a angajat in fața Comisiei Europene sa produca vaccin Covid. Premierul Cițu a fost intrebat daca Romania va cumpara vaccinul rusesc sau chinezesc, moment in care el precizat ca nu poate fi vorba despre acest lucru, insa, Romania planuiește sa produca un vaccin…

- Premierul Florin Cițu a afirmat sambata ca Romania nu va achiziționa vaccinuri anti-Covid din Rusia sau China, ci s-a oferit sa produca in țara la seruri ale companiilor cu care UE a incheiat contracte de furnizare, informeaza News.ro . Intrebat daca țara noastra a inițiat negocieri pentru vaccinul…

- Un nou vaccin impotriva COVID-19 va intra pe piața. Vaccinul AstraZeneca așteapta aprobarea Comisiei Europene! Vineri, 29 ianuarie 2021, Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat acordarea autorizației condiționate de punere pe piața pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca.…

- Un numar de 168.705 de cadre medicale și personal din centrele medico-sociale s-a vaccinat impotriva coronavirusului pana joi, 14 ianuarie, se arata intr-un comunicat remis vineri de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Asta inseamna, potrivit autoritaților,…

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/ Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…