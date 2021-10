Stiri pe aceeasi tema

- Deși guvern interimar, Guvernul Cițu este pus acum pe fapte mari, sau cel puțin așa lasa sa se ințeleaga prin cele declarate de Florin Cițu. Unul din subiectele atinse astazi de premierul interimar a fost și cel legat de pensiile speciale ale primarilor. In declarațiile de astazi, Cițu a parut mai ponderat…

- Comisia juridica din Camera Deputaților a votat joi, 14 octombrie, raportul de respingere a proiectului USR, pentru abrogarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene. PNL și PSD arata astfel ca nu vor desființarea pensiilor speciale,…

- Parlamentarii PNL care il susțin pe Ludovic Orban vor incalca decizia impusa in BEX-ul PNL și nu vor participa la ședința in cadrul careia se va vota moțiunea de cenzura. Aceștia se vor intalni, la ora 11.30, in biroul lui Ludovic Orban pentru a pune la cale strategia de comunicare pentru aceasta…

- Agenda ședinței Guvernului Romaniei din 17 septembrie 2021 Agenda ședinței de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE privind acceptarea de catre statul roman a donației unor…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat marti ca o evaluare a activitatii Guvernului trebuie facuta, iar angajamentele pe principalele masuri politice pe care actuala coalitie si le-a asumat, dar nu le-a rezolvat – desfiintarea pensiilor speciale, depolitizarea administratiei publice si desfiintarea…