Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat miercuri ca bugetul Ministerului Sanatatii va fi suplimentat cu 386 de milioane de lei, inclusiv in vederea achizitionarii de medicamente precum Remdesivir si Tocilizumab, necesare in tratamentul anti-COVID, dar si pentru anticorpi monoclonali. „Am aprobat, prin…

- Premierul Florin Cîțu l-a acuzat pe fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, ca a comandat 9 milioane de doze de vaccin CureVac care nu era aprobat și care nici azi nu este avizat. „Au fost semnate comenzile de ministrul Sanatații, nu s-a opus la nicio comanda. Ba a facut comanda…

- „Știu inca de ieri ca DNA a solicitat la Ministerul Finanțelor și la Sanatate, documente cu achizițiile de vaccinuri. La Culisele Statului Paralel am prezentat documente care au demonstrat ca Florin Cițu a ținut ascunsa cifra de 120 de milioane de doze, a spus ca nu știe nici cat costa. DNA s-a sesizat…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat, marți, ca a inregistrat un dosar penal privind modalitatea prin care Romania a achiziționat dozele de vaccinuri ani-Covid, de la inceputul campaniei de vaccinare și pana in prezent. Urmarirea penala se face pentru abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite…

- VIDEO| Cadrele medicale NEVACCINATE anti-Covid vor plati TESTAREA din buzunarul propriu-afirmațiile lui Cițu VIDEO| Cadrele medicale NEVACCINATE anti-Covid vor plati TESTAREA din buzunarul propriu-afirmațiile lui Cițu Sindicaliștii din cadrul Federației Sanitas au spus, luni, ca argumentele și presiunile…

- Social-democrații cer Guvernului sa prezinte sumele cheltuite pentru achiziția dozelor de vaccin anti-COVID-19: „Afirmația ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, ca astfel de informații ar fi este inacceptabila, avand in vedere ca este vorba de bani publici”. „Partidul Social Democrat solicita Guvernului…

- Cioloș arata catre Cițu in privința campaniei de vaccinare. Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, la Digi24, ca nu se poate spune ca vaccinarea “merge bine” in Romania, avand in vedere ca doar 30% din populație este imunizata prin ser anti-Covid. Totodata, el a spus ca, dupa instalarea guvernului,…

- ”Asa cum am facut si pana acum, vom face in continuare toate eforturile pentru a-i convinge pe cetateni ca solutia de a scapa de pandemie este vaccinarea. Ministerul Sanatatii a venit ieri si a prezentat - am avut o discutie la Guvern si dupa aceea in coalitie - mai multe solutii, unele sunt pe parte…