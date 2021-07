Premierul Florin Citu a transmis, miercuri, "recunostinta" si "respect" militarilor romani care au participat pe parcursul a 19 ani la actiunile desfasurate in teatrul de operatii din Afganistan.



"Astazi, la final de misiune, am intampinat la Arcul de Triumf, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis si cu ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, detasamente din structurile militare ale Armatei Romane care au indeplinit misiuni in Afganistan incepand din anul 2002, pana in luna iunie a acestui an. Sunt eroi ai Romaniei, care au dovedit iubirea de tara in cel mai curajos mod. Multumesc…