Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca, la fel ca o mare parte a societatii civile, si el are "o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern". Florin Cițu nu vrea scandal cu partenerii și a declarat, dupa ce a primit votul de investitura, ca nu știe ce a declarat…

- Dacian Cioloș, co-președinte al USR-PLUS, a lansat un atac in coaliție cu puțin timp inainte ca Guvernul Cițu sa fie votat in Parlament. Europarlamentarul l-a vizat pe Sorin Cimpeanu, propus ca ministru al Educației. „Am o nemulțumire cu privire la prezența lui Sorin Cimpeanu in Guvern”, scrie Cioloș…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru. LIVE TEXT, desfașurarea evenimentelor: Dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, liderii PNL – USR…

- Florin Citu, propunerea de premier a coalitiei formate din PNL, USR PLUS si UDMR, a declarat, luni seara, ca viitorul program de guvernare este unul "pe termen lung" si si-a exprimat speranta ca noul Executiv va fi investit pana la Craciun. Liderii PNL, USR PLUS si UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian…

- ”Orban și-a negociat un scaun doar pentru el”, spun reprezentanții PSD despre negocierile pentru formarea noului guvern PNL, USR-PLUS, UDMR. „Pe modelul unui alt Ludovic celebru (<<Dupa mine potopul>>), Orban și-a negociat un scaun doar pentru el - șefia Camerei…

- Premierul propus Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul negocierilor PNL- USR PLUS-UDMR, ca duminica sau luni cel tarziu va fi terminat programul de guvernare, in cursul zilei de sambata discutandu-se despre finante, fonduri europene si digitalizare, iar duminica se va discuta despre sanatate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri ca PNL, USR PLUS si UDMR au convenit asupra structurii Guvernului si a functiilor de conducere din Parlament. ‘Astazi, cele trei formatiuni politice care au exprimat aceasta vointa au ajuns la o intelegere in ceea ce priveste constituirea Guvernului,…

- ​​Planurile liberalilor de împarțire a posturilor în viitoarea coaliție de guvernare nu sunt pe placul USR-PLUS. Negocierile nu au început oficial înca, dar sunt câteva propuneri care ridica probleme în partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș. Prima…