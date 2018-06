Citu: PSD a mintit. Sumele de peste 2.000 euro trimise de Diaspora si nejustificate vor fi confiscate, potrivit proiectului aprobat de Guvern

Senatorul PNL Florin Citu a afirmat ca PSD si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au mintit cand au sustinut ca nu se grabesc sa aprobe proiectul care ii obliga pe romanii din Diaspora sa justifice sumele de peste 2.000 de euro trimise in tara, Guvernul adoptand documentul in sedinta de joi.



Liberalul a precizat ca singura modificare efectuata de PSD a fost dublarea sumei trimise de romanii din strainatate in tara de la peste 1.000 de euro, la mai bine de 2.000 de euro.



"PSD acopera gaura la buget cu banii romanilor din Diaspora! Dragnea si PSD au pus ochii si pe banii…