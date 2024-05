Stiri pe aceeasi tema

- Stimați cetațeni ai Municipiului Alba Iulia, Ma numesc Diana Ludoșan, de profesie avocat, fiica medicilor ginecologi Ludoșan Mircea si Ludoșan Emilia, pe care desigur ii cunoașteți cu toții prin implicarea lor de peste 40 de ani in sprijinul comunitații. La fel ca si familia mea, m-am nascut și am crescut…

- In data de 1 aprilie 2024, in inchisorile franceze se numarau 77.450 de deținuți – cel mai mare numar inregistrat vreodata. Aceștia sint nevoiți sa doarma pe jos din cauza lipsei de spațiu in celule. Potrivit cifrelor publicate de Ministerul francez al Justiției, numarul deținuților din Franța se ridica…

- Comisia Europeana a inițiat luni o procedura oficiala impotriva TikTok in temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA) dupa lansarea controversatului proiect TikTok Lite in Franța și Spania, potrivit unui comunicat al instituției. Comisia a anunțat compania chineza ca va suspenda programul…

- Franta va muta ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris pe un stadion doar daca va exista un risc major de securitate, deoarece acest lucru ar insemna renuntarea la parada pe Sena si limitarea ceremoniei la discursuri, a anuntat ministrul francez al Sporturilor, Amelie Oudea-Castera,…

- Mark Rutte e favorit pentru preluarea șefiei NATO, in timp ce Klaus Iohannis ”nu are nici cea mai mica șansa de succes, nici macar in randul țarilor din flancul estic”, scrie publicația franceza Le Figaro, intr-un articol dedicat reuniunii miniștrilor de externe din statele membre NATO la Bruxelles,…

- O companie din energie a lansat noi stații de incarcare pentru aplicații rezidențiale și comerciale de curent alternativ, pentru a susține cererea tot mai mare de incarcare a vehiculelor electrice.

- O harta informativa cu punctele de incarcare a masinilor electrice este disponibila incepand de luni pe site-ul Ministerului Energiei, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ministrul de resort, Sebastian Burduja, citat de Agerpres. Puteți vedea aici harta disponibila pe Ministerul Energiei. In prezent…

- O harta informativa cu punctele de incarcare a masinilor electrice este disponibila incepand de luni pe site-ul Ministerului Energiei, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ministrul de resort, Sebastian Burduja. “Pe harta actuala, Ministerul Energiei s-a adresat operatorilor privatil, in parteneriat…