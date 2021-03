Cîţu: Programul IMM Invest, care include şi programul Agro Invest destinat fermierilor, a fost prelungit „In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata ordonanta de urgenta privind prelungirea pentru 2021 a programului IMM Invest care include si programul IMM Invest destinat fermierilor. Anul trecut, cand am implementat IMM Invest am vazut ca au fost mai multe probleme si am vazut nevoia de a crea un program special pentru fermieri, un program cu un plafon de 1 miliarde lei. Inteleg ca suma este solicitata deja si, daca este in program de succes asa cum a fost si IMM Invest, vom avea grija sa suplimentam suma. In acelasi timp a fost aprobat si pentru IMM Factor, la fel un plafon de un miliard de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

