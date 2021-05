Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat ca primul spital cu finantare din cadrul Programului National de Reabilitare si Rezilienta (PNRR) va fi gata pana in 2023-2024. El a explicat ca partea buna a PNRR este ca "te tine foarte conectat" si ca sunt niste borne care trebuie atinse anual pentru a primi banii.…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, dupa ședința de guvern, ca Romania va depune Planul Național de Redresare și Reziliența care va cuprinde toata suma de 29,2 miliarde de euro pe care Comisia Europeana o va acorda Romaniei. Dupa vizita la Bruxelles, unde a avut mai multe intalniri cu oficialii europeni,…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca Romania va fi printre singurele țari din UE care va atrage toți cei 29,2 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și ca acest plan reprezinta soluția cea mai buna pentru accelerarea creșterii economice. Cițu va pleca in zilele urmatoare…

- Toate proiectele din Planul Național pentru Redresare și Reziliența vor fi pastrate, doar sumele alocate ar putea fi diferite, susține primul – ministru Florin Cițu. Precizarea vine in contextul in care s-a vehiculat ca mai multe tipuri de proiecte, cum ar fi cele care vizeaza irigațiile, infrastructura…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca romanii pot sa protesteze atat timp cat nu incalca legislatia in vigoare, precizand ca luarea de noi masuri pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2 a fost determinata de faptul ca spitalele sunt „foarte aglomerate”. „Romanii pot sa protesteze atat timp cat…

- Este o tehnologie noua in Europa, care poate fi folosita doar pe distanțe scurte, de pana la 100-150 de km. Banii ar urma sa vina din fonduri europene, prin Planul National de Redresare și Reziliența, care incurajeaza mijloacele de transport verzi. Germania și Austria au deja astfel de trenuri pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor intra doar acele proiecte care pot fi finalizate pana in anul 2026, iar banii vor fi decontati doar in momentul in care vor fi atinse tintele stabilite la aprobarea respectivelor…