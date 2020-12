Stiri pe aceeasi tema

- Prima persoana din Romania care a fost vaccinata impotriva COVID-19 este o asistenta medicala de la Institutul National de Boli Infectioase ‘Matei Bals’ din Bucuresti. Mihaela Anghel este asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, la data de 27 februarie a acestui an, a preluat…

- Moment istoric pentru Romania și Uniunea Europeana. Dupa un an de lupta cu noul coronavirus, astazi a inceput campania de vaccinare. La ora 9:00 s-a dat startul imunizarii in București, iar o ora mai tarziu in toata țara. Primul roman care a primit o doza din acest ser este o asistenta de la Institutul…

- Premierul Florin Cițu a avut prima reacție la inceperea imunizarii anticoronavirus. "Prima persoana vaccinata impotriva COVID-19 in Romania și un moment istoric/ de referința pentru țara noastra, in lupta impotriva virusului care a rapit prea multe vieți și a bulversat intreaga lume! Mihaela Anghel,…

- Premierul Florin Cițu a avut prima reacție la inceperea imunizarii anticoronavirus. "Prima persoana vaccinata impotriva COVID-19 in Romania și un moment istoric/ de referința pentru țara noastra, in lupta impotriva virusului care a rapit prea multe vieți și a bulversat intreaga lume! Mihaela…

- Prima persoana care a fost vaccinata impotriva COVID-19 este o asistenta medicala de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București. Ea a facut parte din echipa medicala care in 27 februarie a preluat primul pacient din țara noastra infectat cu virusul SARS-CoV-2 The…

- Mihaela Anghel, o asistenta medicala de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș va fi prima persoana vaccinata impotriva Covid-19 din Romania. Anunțul a fost facut de autoritați in aceasta dimineața.Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale…

- Prima persoana din SUA care s-a vaccinat impotriva COVID-19 este o asistenta medicala din New York. Este vorba despre Sandra Lindsay, o asistenta de la terapie intensiva de la Long Island Jewish Medical Center, din Queens, New York, SUA. Ea a primit vaccinul in data de 14 decembrie, devenind prima persoana…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a declarat miercuri ca vaccinarea intregii populatii impotriva virusului SARS-CoV-2 va incepe, cel mai devreme, in primavara anului 2021, primii care vor fi vaccinati fiind lucratorii din sectorul sanitar si persoanele din grupe de risc.…