Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, Florin Citu a sustinut la reuniunea Ecofin pozitia Romaniei ca viitorul fond de recuperare sa fie nediscriminatoriu la nivelul UE 27 si sa se concentreze pe marile prioritati, inclusiv pe investitii, iar programul de sprijin pentru combaterea somajului…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a susținut marți, la reuniunea ECOFIN, poziția Romaniei ca viitorul fond de recuperare sa fie nediscriminatoriu la nivelul UE 27 și sa se concentreze pe marile prioritați, inclusiv pe investiții, potrivit unui comunicat de presa, citat de Mediafax.

- Romania ar putea fi singura tara din Uniunea Europeana care va avea crestere economica in primul trimestru, a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, in Camera Deputatilor."Toti romanii trebuie sa stie ca Romania este poate singura tara din Uniune care va avea crestere economica…

- Ziarul Unirea Care sunt diferențele intre actuala criza economica și cea din 2008? Florin Cițu afirma ca avem potetial sa ne revenim rapid Care sunt diferențele intre actuala criza economica și cea din 2008? Florin Cițu afirma ca avem potetial sa ne revenim rapid Potrivit ministrului Finanțelor, Florin…

- Ford prelungește pana pe 30 aprilie somajul tehnic la Craiova. In Europa, fabricile raman inchise pana in 4 mai Suspendarea temporara a productiei fabricilor Ford, la nivel european, se prelungeste pana cel putin pe data de 4 mai 2020, iar mare parte dintre angajatii de la fabrica din Craiova vor ramane…

- Ministrul Finantelor face clarificari legate de amanarea plații ratelor: “Este o criza de sanatate care se transforma intr-o criza economica. Nimeni nu stie cat o sa dureze” Persoanele fizice care au credite ipotecare si care vor beneficia de amanarea ratelor nu sunt in pericol de a plati…

- Normele de aplicare a ordonantei referitoare la amanarea platii ratelor la banci vor intra in discutia Guvernului foarte rapid, saptamana viitoare luni sau joi, a anuntat vineri ministrul Finantelor, Florin Citu. "Aceasta ordonanta (referitoare la amanarea ratelor, n.r.) este unica in Europa pentru…

- Florin Cițu (47 de ani), actualul ministru al Finanțelor Publice, a fost protagonistul unei declarații controversate in urma cu doi ani, cand afirma ca „sectorul privat, nu sanatatea sau educația, ar trebui sa fie prioritatea zero in Romania”. La sfarșitul lunii februarie, intr-o perioada in care Romania…