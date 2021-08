Cîțu: Parlamentul nu şi-a făcut treaba. Iau măsuri Premierul Florin Cițu anunța ca ia masuri pentru a corecta legea, dupa ce „Parlamentul nu și-a facut treaba in ce privește transportul cu animale vii”. „Am cerut ANSVSA, poliției și ANAF sa asigure eficacitatea masurii suspendarii transportului cu animale vii, pe perioada caniculei, și sa aplice cele mai aspre sancțiuni, unde este cazul. Pentru ca aud ca unii nu respecta aceasta masura, pe care ANSVSA a comunicat-o inca din 29 iulie”, transmite Florin Cițu. Premierul critica Parlamentul. „Romanii trebuie sa știe ca nimeni nu e mai presus de lege, iar, in mandatul meu, ma voi asigura ca se și respecta… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

