Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca Guvernul va aproba o Ordonanta de Urgenta privind numarul de membri in Consiliile de administratie si un proiect de lege referitor la cotizarea automata pentru sindicate. Citește și: Florin Cițu DA FLIT contestatarilor: interzicerea cumulului pensie…

- Guvernul pregatește in urmatoarele saptamani o ordonanța de urgența prin care va elimina obligativitatea cotizarii automate lunare, in cazul angajaților de la stat care s-au inscris intr-o organizație sindicala. Anunțul a fost facut de premierul Florin Cițu, intr-un interviu pentru G4Media. Premierul…

- Premierul Florin Citu a anuntat intr-un interviu pentru G4Media ca Guvernul urmeaza sa emita, in urmatoarele saptamani, o Ordonanta de urgenta prin care va elimina cotizarea automata lunara la sindicat in cazul angajatorilor de la stat care s-au inscris intr-o organizatie sindicala. Premierul a vorbit…

- „Am mai avut o discutie cu premierul, in care premierul m-a informat ca exista, in momentul de fata, toate avizele, si ca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta necesara pentru prelungirea masurilor de sustinere a mediului de afaceri, e vorba de IMM Invest, IMM Factor, de Agri Invest, care, in urma…

- Alte circa 650 centre de vaccinare anti-COVID ar urma sa fie disponibile Foto: gov.ro. Autoritațile locale se pregatesc pentru etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID-19, care începe mâine. Alte circa 650 de centre de vaccinare ar urma sa fie disponibile în…

- Ordonanța de Urgența care vizeaza mai multe domenii și care prevede plafonarea salariilor pentru bugetari a fost aprobata miercuri în ședința de Guvern. Premierul Florin Cîțu a spus, la finalul ședinței, ca "Ordonanța aceasta trenuleț este o ordonanța care garanteaza ca în 2021…

- Cițu: Bugetul pe anul viitor va fi prezentat in Parlament spre sfarsitul lunii ianuarie. Deficitul luat in calcul este 7% Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca bugetul pe anul viitor va fi prezentat in Parlament spre sfarsitul lunii ianuarie, iar discutiile cu ministrii pe acest subiect vor incepe…

- Punctul de amenda in 2021 va fi plafonat la 145 de lei, a decis Guvernul miercuri seara. Ultima creștere a amenzilor de circulatie a avut loc in 2017, cand punctul de amenda a crescut de la 125 la 145 de lei. Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri seara, la finalul ședinței de guvern, ca punctul…