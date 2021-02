Stiri pe aceeasi tema

- Nasui și-a luat-o peste nasuc. Executivul nu a mandatat niciun ministru pentru discuții bilaterale cu Grecia in ceea ce privește un pașaport de vaccinare. Afirmația vine de la premierul Florin Cițu și vine in contextul in care ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a anunțat ca lucreaza deja la acorduri…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca este prematur sa aiba loc, oficial, o discutie pe tema unui pasaport de vaccinare, in conditiile in care, in Romania, pana in prezent, doar o mica parte a populatiei a fost imunizata cu serul anti-COVID, desi tara noastra se numara printre statele UE care au…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca este prematur sa aiba loc, oficial, o discutie pe tema unui pasaport de vaccinare, in conditiile in care, in Romania, pana in prezent, doar o mica parte a populatiei a fost imunizata cu serul anti-COVID, desi tara noastra se numara printre statele UE care au…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca este prematur sa aiba loc, oficial, o discutie pe tema unui pasaport de vaccinare, in conditiile in care, in Romania, pana in prezent, doar o mica parte a populatiei a fost imunizata cu serul anti-COVID, desi tara noastra se numara printre statele UE care au…

- Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, ca Guvernul nu a dat mandat niciunui ministru pentru discuții bilaterale cu Grecia pentru un pașaport de vaccinare. El il contrazice astfel pe ministrul Economiei, Claudiu Nasui, care a afirmat ca sunt discuții in acest sens.

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat, miercuri, intr-un interviu televizat, ca prioritatea sa este turismul. Acesta a subliniat ca a avut discuții cu omologii sai din Grecia și Israel și ca oficialii respectivelor țari s-au declarat dispuși la dialog. „Depun dilegențe pe tema aceasta pentru…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat, joi, intr-un interviu exclusiv acordat Antena 3, ca prioritatea sa este turismul. Acesta a subliniat ca a avut discuții cu omologii sai din Grecia și Israel și ca oficialii respectivelor țari s-au declarat dispuși la dialog. "Depun dilegențe pe tema aceasta…

- Grecia se pregatește de sezonul estival, dar vor exista restricții pentru turiști. Ministrul Turismului din Grecia, Harry Theoharis, a explicat ca se va putea merge in vacanța doar cu certificat de vaccinare sau test PCR negativ. ”Conditia obligatorie pentru ca cineva sa calatoreasca in tara noastra…