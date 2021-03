Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut o discuție cu domnul Arafat și am stabilit ca aceste masuri sa fie aplicate de duminica, 28 martie”, a fost mesajul premirului Florin Cițu, transmis vineri. „Precizari referitoare la Hotararea CNSU privind noile masuri. Astazi se va publica hotararea in Monitorul Oficial, insa, avand in vedere…

- Activitatea agenților economici care nu respecta masurile anti-COVID-19 va fi suspendata temporar, a anunțat premierul Florin Cițu. Florin Citu a anuntat miercuri ca va fi elaborat un act normativ care prevede suspendarea activitatii, pe o perioada determinata, a operatorilor economici care nu respecta…