Premierul Florin Cițu a avut un mesaj dur catre funcționarii din administrație care lucreaza la Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Cițu a anunțat ca nu va pleca nimeni in concediu pana cand nu va fi apobat PNRR. Mai mult, a atras atenția ca cine trateaza superficial observațiile venite de la Comisia Europeana "pleaca […]