Cîțu, intrigat de faptul că ambulanțele ajung după opt ore la urgențe sau după cinci zile, la testarea Covid – 19 Premierul Florin Cițu s-a ratat intrigat vineri ca in unele județe ambulanțele ajung la cazuri urgente dupa 5 sau 8 ore. El le-a cerut vineri reprezentanților din sistemul sanitar sa remedieze aceste probleme. De asemenea, premierul a spus ca in unele județe ambulanța ajunge la solicitarile de testare pentru Covid dupa cinci zile. „Avem o situație care trebuie neaparat remediata. S-a ajuns in luna septembrie ca in anumite județe timpul de raspuns pentru urgențe majore sa fie de 5 sau 8 ore, la Ambulanța, iar pentru solicitarile de testare Covid sunt județe in care Ambulanța cu echipajul de testare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a prezentat vineri o serie de date din ancheta privind felul in care Ministerul Sanatații a facut pregatiri pentru valul 4 al pandemiei. Potrivit prim-ministrului, inca din timpul verii au fost spitale care au cerut ventilatoare, insa Ministerul ”nu a luat act de aceste solicitari”,…

- Premierul Florin Cițu a declarat vineri ca in unele județe Ambulanțele ajung la cazuri urgente dupa 5 sau 8 ore. El le-a cerut vineri reprezentanților din sistemul sanitar sa remedieze aceste probleme. De asemenea, premierul a spus ca in unele județe Ambulanța ajunge la solicitarile de testare pentru…

- Primul-ministru demis Florin Cițu, susține ca exista un stoc de 40 de ventilatoare, donație a statului german, dar ele nu au fost distribuite de reprezentanții Ministerului Sanatații, deși au existat solicitari din partea unitaților medicale cu paturi. Conform premierului demis, inca din august exista…

- Marți dimineața, conform raportarii Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzand date furnizate de Direcția de Sanatate Publica a Județului Arad, la nivelul...

- Raed Arafat a anuntat vineri ca patru pacienti infectati cu noul coronavirus vor fi transferati din Bucuresti la Targu Mures. "Intre 1 si 8 septembrie am avut 50 de solicitari de transfer, intre 9 si 17 septembrie - 206 solicitari de transfer, iar intre 18 si 23 septembrie - 535 de solicitari…

- ​Valul 4 al pandemiei a debutat in țara noastra inca de acum o luna, insa in ultima saptamana, numarul de cazuri inregistrate zilnic s-a dublat. Practic, valul 4, al carui varf este estimat la finalul lunii septembrie, a inceput sa iși intre in drepturi. In spitale, numarul de internari crește de la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca participarea Romaniei la stingerea incendiilor din Grecia, prin eforturile pompierilor, a intarit si mai mult relatiile de prietenie dintre cele doua state. „Participarea Romaniei la aceasta misiune, prin efortul dumneavoastra, a intarit…

- Noi relaxari de la 1 august, in Romania #Covid Foto: Arhiva/ MApN. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, în ultima sedinta, o hotarâre privind noi masuri de relaxare în contextul pandemiei de COVID-19, începând cu data de 1 august.…