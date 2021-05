Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat miercuri ca este important ca tot personalul din sistemul de invatamant sa fie vaccinat anti-COVID-19. Asta, deși nici macar in sistemul medical nu s-au vaccinat decat in procent de sub 70% toți medicii și asistentele medicale. El a fost intrebat cu privire…

- In cursul serii de marți, Sorin Cimpeanu a vorbit despre condițiile in care elevii vor reveni in banci, incepand de miercuri. Potrivit ministrului Educației, acest an școlar a fost unul deosebit de greu pentru copii, iar șansele ca materia sa fie recuperata integral sunt imposibile. Ce elevi revin la…

- Școlile din Zimnicea au inceput lucrari de modernizare Toate scolile din Zimnicea au început lucrari de modernizare. Acestea fac parte din cea mai mare campanie de reabilitare a unitatilor de învatamânt din zona. A fost finalizat deja noul compus al Liceului Teoretic…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca testarea elevilor cu teste non-invazive la revenirea din vacanta reprezinta o solutie buna de a tine sub control pandemia de COVID-19. "As face o propunere domnului ministru al Sanatatii, ca la intoarcerea copiilor la scoala, (...) copii care merg acum in…

- In declarația de presa susținuta joi seara, premierul Florin Cițu și ministrul secretar de stat Raed Arafat au vorbit și despre revenirea elevilor la școala. Premierul a avut un mesaj pentru miniștrii Sanatații și al Educației, iar Raed Arafat a spus ca revenirea in banci a elevilor este posibila cu…

- O decizie privind posibilitatea ca elevii din clasele a VIII-a si a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri si in cazul in care localitatea intra in scenariul rosu va fi luata „cat mai curand”, sustine ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Sistemul de educatie din Romania prevede ca examenele nationale…

- Vaccinarea profesorilor ar putea incepe din aceasta saptamana, a anuntat ministrul Educatiei. Cadrele didactice și personalul din școli vor primi, in funcție de varsta și de disponibilitatea serurilor, doze Pfizer sau AstraZeneca, anunta autoritatile.

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca o școala poate fi exceptata de la incadrarea automata in scenariul in care se regasește localitatea, atunci cand unitatea de invațamant respectiva are „probleme de infrastructura sau care au probleme de resursa umana, probleme care impiedica asigurarea…