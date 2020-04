Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a anuntat, la RFI, ca va fi lansat un portal unde romanii pot depune sesizari in cazul in care intampina dificultati in relatiile cu bancile. "Luni lansam la Ministerul Finantelor Publice un portal, unde cetatenii romani care intampina dificultati in relatia cu bancile…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a oferit, luni seara, precizari despre noua ordonanța privind amanarea plații ratelor la creditele bancare. Acesta a explicat ca ordonanța prevede o dobanda zero pentru creditele ipotecare și plata creanței in 60 de rate lunare egale, dupa incheierea perioadei de…

- OUG privind ratele va fi definitivata in sedinta de luni, "Ordonanța care amana plata ratele romanilor pana la 9 luni(!!!) nu este retrasa! Cateva observații ale MFP care clarificau mai multe discuții aparute in spațiul public au fost omise din varianta trimisa spre publicare. Astazi in ședința de…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca, daca este nevoie, va fi prelungita perioada pentru cererile de suspendare a ratelor si dupa perioada starii de urgenta. El a mai spus ca normele de aplicare la ordonanta care suspenda plata ratelor la credite pe o perioada de noua luni vor fi…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, joi seara, dupa sedinta de Guvern, aprobarea OUG privind amanarea platii ratelor. „Pot sa beneficieze de aceasta ordonanța și persoanele fizice și cele ...

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat la Digi24 ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci. „Este o decizie a…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca in sedinta de Guvern care va avea loc maine, 26 martie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit din cauza coronavirusului sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci.„Este o decizie…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a vorbit marti seara despre amanarea ratelor bancare, in conditiile in care este de asteptat ca un milion de oameni sa intre in somaj, sugerand ca trebuie schimbat regulamentul BNR, pentru ca altfel bancile vor trebui sa suporte niste costuri.