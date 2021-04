CÎȚU, în alertă! Revenirea ECONOMIEI s-a poticnit Revenirea economiei in V, așa cum o menționeaza ori de cate ori are ocazia premierul Florin Cițu, s-a oprit de doua luni. Mai mult, constatam ca industria raporteaza o scadere, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica. In luna februarie 2021, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 3,7% ca serie bruta și a scazut cu 1,0% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate. Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a fost mai mica atat ca serie bruta cu 3,1%, cat și ca serie ajustata in functie de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

