Premierul Florin Citu a discutat, sambata, cu prefectii, despre inundatiile din ultimele ore, anunțand ca interzice concediile și zilele libere in aceasta perioada, cand autoritațile trebuie sa fie pregatite pentru cele mai dificile situații. "Toata lumea ramane in contact, nimeni nu pleaca nicaieri. As vrea sa facem o evaluare a zilei de ieri, am avut […]