Premierul Florin Citu a declarat ca Guvernul va adopta joi ordonanta de urgenta privind alocatiile pentru copii, subliniind ca se discuta din nou pe acest subiect pentru ca Parlamentul ''nu si-a facut treaba'' si nu a luat o decizie clara pe acest subiect. "In primul rand am un gust amar pentru ca suntem aici si discutam despre alocatii in acest moment, pentru ca Parlamentul nu si-a facut treaba, a fost un proiect de lege sau un amendament care a fost trecut la Senat in iarna. Parlamentul putea sa ia o decizie clara pana acum in ce directie vrea sa mearga. Noi am avut o decizie…