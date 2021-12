Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Florin Cițu, actual președinte al PNL și al Senatului, a transmis un mesaj de Craciun, pe ritmuri de muzica rock, despre cat este de important sa te ridici și sa mergi mai departe, indiferent cate lovituri iți da viața.

- Presedintele PNL, Florin Citu, a transmis, vineri seara, un mesaj de Craciun in care a afirmat ca 2021 a fost un an cu multe provocari, atat in plan personal, cat si in plan profesional. ”Cred ca e important sa fim toti mai toleranti”, a afirmat Citu in Ajunul Craciunului. Liderul liberal a citat din…

- Fostul premier Florin Cițu, actual președinte al PNL și al Senatului, a transmis vineri seara un mesaj de Craciun, in care a facut apel la filmele cu Rocky pentru a arata ca este important sa te ridici și sa mergi mai departe, indiferent cate lovituri iți da viața. „Salut. A trecut și 2021, l-am trecut…

- „A trecut și 2021, am trecut impreuna prin multe provocari in plan personal, prin multe in plan personal. Dar acum suntem in Ajunul Craciunului și e important sa fim toți mai toleranți. Sa-i acceptam pe cei din jurul nostru așa cum sunt”, a transmis președintele PNL, intr-o inregistrare video postata…

- Președintele PNL, Florin Cițu, le ureaza sarbatori fericite romanilor și un an nou mai bun. Fostul premier transmite acest mesaj, iar pe fundal ruleaza o melodie rock, nu o colinda. „A trecut și 2021. Am trecut impreuna. Multe provocari pe plan personal, multe in plan profesional... Dar acum…

- Fostul premier Florin Cițu, actual președinte al PNL și al Senatului, a transmis vineri seara un mesaj de Craciun, in care a facut apel la filmele cu Rocky pentru a arata ca este important sa te ridici și sa mergi mai departe, indiferent catre lovituri iți da viața. Totul, pe ritmuri de rock.

- In preajma sarbatorilor, pe holurile și de la tribuna Parlamentului s-au auzit colinde și rasete de copii. Petrecerea a fost organizata de președintele Senatului, Florin Cițu, pentru copiii angajaților instituției și cațiva de la orfelinat.Florin Cițu a lasat bugetul de stat deoparte și a fost ajutorul…

- Astazi, 19 octombrie, s-au implinit 17 ani de la moartea lui Liviu Vasilica. Florin, fiul regretatului artist, a marturisit ce l-a rugat tatal sau inainte cu puțin timp ca acesta sa se stinga din viața.Pe 19 octombrie 2004, Liviu Vasilica se stingea din viața din cauza unei boli grave de care suferea.…