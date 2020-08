Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca rectificarea bugetara aprobata ”vine sa aloce resurse pentru programele aprobate in prima parte a anului, care au ca obiectiv mentinerea locurilor de munca, cresterea economiei si investitiile”.

- Rectificarea bugetara trece pe la Cotroceni, inainte de adoptarea in Guvern. Iohannis a convocat o ședința cu premierul și cu ministrul Finanțelor Președintele Klaus Iohannis se intalnește miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban și cu Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, petru…

- Ce spune ministrul Finantelor despre o noua inchidere a economiei, din cauza COVID-19: ”Orice situatie vine in fata noastra suntem pregatiti” Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca autoritatile sunt pregatite pentru orice situatie vine in ceea ce priveste pandemia de COVID-19 si economia…

- Emisiunea de obligatiuni in dolari, din urma cu cateva zile, ar putea incheia anul acesta programul de imprumuturi de pe pietele externe, obiectivul Ministerului Finantelor Publice fiind atins, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o emisiune difuzata la TVR, potrivit Agerpres.…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a spus ca, la rectificarea bugetara vor fi alocati bani necesari implementarii unora dintre masurile cuprinse in planul de relansare a economiei si ca sunt sume care au fost alocate in trecut pentru cheltuieli, dar nu au fost folosite.

- "Masurile economice le vom lua in sedinta de astazi de Guvern (joi, 11 iunie 2020, n.r.). Am sa prelungesc cateva dintre masurile pe care le aveam pana la 25 iunie. In ceea ce priveste popririle, executarile silite pentru companii, persoane fizice vom merge cu ele pana in 25 octombrie si, in acelasi…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a explicat sambata importanța menținerii standardului de țara de catre Agenția Standard and Poor’s la BBB- pentru economia Romaniei, pentru Guvern dar și pentru investitori. Acesta a vorbit despre criza economica mondiala și despre planul economic de investiții inițiat…