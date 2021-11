Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Florin Cițu a declarat marți ca nu are sens sa mearga mai departe cu PSD daca nu va exista o ințelegere asupra programului de guvernare. „Orice alta modificare trebuie votata in forurile statutare ale PNL. Haideți sa ne ințelegem pe programul de guvernare. Nu are niciun sens…

- Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu a declarat, duminica, dupa negocierile cu Florin Cițu ca o varianta ar fi ca președinții PNL și PSD sa ocupe funcția de premier prin rotație. „Urmeaza sa mergem...

- Marcel Ciolacu a declarat dupa negocierile cu Florin Cițu ca viitorul premier ar putea fi ales prin rotație. „Urmeaza sa mergem la președintele Romaniei cu doua variante de premier. Prima varianta este prin rotație, președinții celor doua partide, vom vedea varianta agreata de Președinte…Eu mi-aș dori…

- Liderii PNL sunt reticenti in a-l accepta pe prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu in viitorul Guvern, potrivit unor surse din conducerea partidului, citate de News.ro . Prezenta lui Grindeanu in guvern ar asocia PNL cu adoptarea OUG 13, care a scos sute de mii de oameni in strada incepand cu 2017,…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor spune ca negocierile privind funcția de premier s-au blocat pentru ca și PNL, și PSD vor postul pentru președintele partidului – Florin Cițu, respectiv Marcel Ciolacu. Propunerea a fost ca funcția de prim-ministru sa fie deținuta prin rotație de catre PNL, PSD și UDMR:…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, inainte de intalnirea cu Florin Cițu, ca va merge la discuții cu programul de guvernare, urmand ca la Cotroceni sa mearga și cu propunerea de premier. „Mergem cu programul de guvernare și cu masurile pe care consideram noi ca trebuie luate urgent…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca poarta duminica noi negocieri pentru formarea Guvernului minoritar. Liderii PSD s-au dus la Vila Lac pentru a oferi sprijin noului executiv. La discuții participa din partea PSD Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Vasile Dincu și Sorin Grindeanu, potrivit stiripesurse.ro.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca social-democratii vor o „intelegere politica” cu presedintele Romaniei" pentru declansarea alegerilor anticipate in martie 2021, urmand ca pana atunci Executivul sa fie condus de tehnocrati. „Este exclus ca PSD sa voteze un guvern minoritar…