Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat in aceasta seara ca la munca, masca de protecție va trebui purtata in continuare. „In aceasta seara, in Ședința de Guvern, am adoptat Hotararea de Guvern pentru modificarea și completarea anexelor 2, 3 ale Hotararii de Guvern nr. 531 din 2021 privind prelungirea starii…

- La ora 20.30, la Palatul Victoria se desfașoara o ședința de guvern in care vor fi adoptate masurile discutate ieri la Palatul Cotroceni și dezbatute astazi in Comitetul Național pentru Situații de Urgența.

- In urma ședinței care a avut loc in biroul liderului USR Dan Barna, miniștrii USR vor participa la ședința de Guvern programata de la ora 13:00 la Palatul Victoria, au declarat surse politice pentru Libertatea. Aceasta va fi prima intalnire a membrilor Guvernului cu premierul Florin Cițu, dupa revocarea…

- Florin Cițu preia Ministerul Sanatații. Pana cand va fi interimar. Premierul Florin Cițu preia ministerul Sanatații, dupa ce l-a demis pe Vlad Voiculescu. Palatul Cotroceni a anunțat miercuri ca președintele Klaus Iohannis a semnat decretul. Prim-ministrul a anunțat ca preia interimatul la Ministerul…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul se va reuni in sedinta joi, pe ordinea de zi figurand acte normative care "nu suporta amanare", inclusiv din domeniul sanatatii. "Maine vom avea sedinta de Guvern, pentru ca sunt mai multe acte normative importante pentru toti romanii, care trebuie adoptate,…

- Premierul Florin Citu a convocat, vineri, la ora 13,45, o sedinta de Guvern in sistem online, la Palatul Victoria, informeaza Biroul de presa al Executivului. AGERPRES Citeste si: Citu: Vineri vom adopta in Guvern o hotarare privind acordarea a 21.600 de doze de vaccin…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul a alocat, anul trecut, 1,1 miliarde de lei pentru despagubirile agricultorilor ca urmare a secetei, iar daca va fi cazul, vor fi alocati bani si anul acesta. Intrebat, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, daca agricultorii…

- Florin Citu, premierul Romaniei a anuntat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca a fost adoptat bugetul pentru anul 2021 și ca urmeaza sa ajunga in Parlament pentru dezbatere. In ședința de Guvern de azi am aprobat legea Bugetului de Stat pe anul 2021. Am aprobat Legea Plafoanelor, Legea Bugetului…